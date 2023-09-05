05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Sanatçı Sümer Ezgü ve ailesi kaza yaptı! Karavanıyla birlikte devrildi

Sanatçı Sümer Ezgü ve ailesi kaza yaptı! Karavanıyla birlikte devrildi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
ABONE OL
Sanatçı Sümer Ezgü ve ailesi kaza yaptı! Karavanıyla birlikte devrildi

Sanatçı Sümer Ezgü ve ailesi, Antalya’nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Seyir halindeki aracı yoldan çıkarak devrilen sanatçı ve ailesi, şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, cip ve ona bağlı olan karavanla seyir halindeyken Korkuteli'ye yaklaştığı sırada kontrolden çıktı. Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve karavan yola devrildi. Ezgü ve ailesi, kazayı yara almadan atlattı.

"HİÇBİRİMİZ YARALANMADIK"

Sümer Ezgü, kazanın ilçeye gelmeden önce, yokuş aşağı yolda ilerlerken meydana geldiğini söyledi.

Ezgü, "Öğle saatlerinde Antalya'dan yola çıktık. Eşim ve çocuklar da araçtaydı. Yokuş aşağı inerken hızım 70-80 kilometre civarındaydı. Bir anda araç yalpalamaya başladı. Biraz gaza bastım ama toparlamadı ve yola devrildik. Hiçbirimizde sıkıntı yok. Yaralanmadan araçtan çıktık" dedi.

SÜMER EZGÜ KİMDİR?

1960 Burdur doğumlu olan 61 yaşında olan sanatçı Sümer Ezgü'nün anneannesi Selanikli Çerkes, dedesi ise aslen Burdur'ludur. Babası Trabzon doğumlu olan Sümer Ezgü köken olarak aslen Burdur'ludur ve 1960 senesinde Burdur'da doğmuştur. Burdur Lisesi ve Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi mezunu olan Sümer Ezgü, profesyonel müzik kariyerine 1981 senesinde TRT'de ses sanatçılığı yaparak başlamıştır. 1990 senesinde "İlvanlım" türküsüyle yılın derlemesi ödülüne sahip olan Sümer Ezgü, "Anadolu'dan Geldik" ve "Ege, Toros, Yörük, Türkmen Türküleri" gibi başarılı albümlere imza atmıştır."Bedirik", "Yaban Gülü", "Şeker Almaya Geldim", "Sanatçıya Sitem", "Nazar Değmesin", "Alına da Gülüne" ve "Sevdan" şarkılarıyla halk müziğine önemli katkılarda bulunmuş ve 2014 senesinde "Electro Türkü House" adlı albümü piyasaya çıkmıştır.

Sanatçı Sümer Ezgü ve ailesi kaza yaptı SANATÇI SÜMER EZGÜ VE AİLESİ KAZA YAPTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA