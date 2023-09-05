Eski sevgililer birbirine girdi! Eva Benir’den yapımcı Ogan Şenyolcu’ya hırsızlık suçlaması

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Eva Benir, "Azazil: Düğüm, Alkarısı Cin-net, Üç Harfliler 2: Hablis gibi birçok televizyon ve sinema projesinin yapımcılığını üstlenen Ogan Şenyolcu ile davalık oldu.

Ünlü çift, bir dönem duygusal birliktelik yaşadı. Birlikteliklerini sona erdiren çift arkadaş olarak kaldı. Çifti hakim karşısına çıkaran süreç ise 2022 yılının aralık ayında İstanbul Üsküdar'da yaşandı.