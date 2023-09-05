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Son dakika: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Mehmet Ulay’dan acı haber! Kanserle mücadele ediyordu...

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Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
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Son dakika: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Mehmet Ulay’dan acı haber! Kanserle mücadele ediyordu...

Son dakika haberine göre, usta oyuncu Mehmet Ulay’dan acı haber geldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Fedailer Başkanı karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, Almanya’da hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Mehmet Ulay'dan acı haber geldi. Almanya'da tedavi gören 81 yaşındaki Ulay, hayatını kaybetti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Fedailer Başkanı karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu, bir yıldır kanserle mücadele ediyordu.

MEHMET ULAY KİMDİR?

1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.

2001 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

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