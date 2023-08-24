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Emine Ün’den yürek sızlatan paylaşım! "Kara gün... Burun sızısı ve kalp acısı"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.08.2023
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Emine Ün’den yürek sızlatan paylaşım! Kara gün... Burun sızısı ve kalp acısı

Emine Ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürek yaktı. 2021 yılında koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden oyuncu, ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu. Ün'ün "Kara gün" paylaşımına takipçilerinden ve sanatçı dostlarından teselli mesajları geldi.

2021 yılında koronovirüse yakalanan Emine Ün iyileşmiş ama, kronik rahatsızlıkları olan annesi koronaya yenik düşmüştü.

Annesini kaybetmenin acısıyla sarsılan Emine Ün, son olarak sosyal medya paylaşımı ile takipçilerini hüzne boğdu.

Emine Ün annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımda bulundu. Emine Ün'ün "Kara gün" paylaşımına takipçilerinden ve sanatçı dostlarından teselli mesajları geldi.

Emine Ün, annesinin ölümünün 2.yıl dönümünde şunları yazdı:

Kara gün... Sensiz iki yıl….

Sensizlik zor, çok zor…

Hayat seninle başka , sensiz çok başka oluyormuş….

Hayat devam edebiliyormuş ama burun sızısı ve kalp acısı hiç geçmiyormuş…

Anılarımıza sığınıyorum ve Seni çok Seviyorum Anneeeem

Kızıyla paylaşımı sosyal medyayı salladı! KIZIYLA PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
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