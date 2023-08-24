Emine Ün’den yürek sızlatan paylaşım! "Kara gün... Burun sızısı ve kalp acısı"

Emine Ün, annesinin ölümünün 2.yıl dönümünde şunları yazdı:

Kara gün... Sensiz iki yıl….

Sensizlik zor, çok zor…

Hayat seninle başka , sensiz çok başka oluyormuş….

Hayat devam edebiliyormuş ama burun sızısı ve kalp acısı hiç geçmiyormuş…

Anılarımıza sığınıyorum ve Seni çok Seviyorum Anneeeem