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Restoranda köpek dehşeti! Çin Aslanı ünlü şarkıcı Ali Kal’ın kulağını kopardı

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Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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Restoranda köpek dehşeti! Çin Aslanı ünlü şarkıcı Ali Kal’ın kulağını kopardı

Ünlü sanatçı ve organizatör Ali Kal, yemek yemek için gittiği restoranında köpek saldırısına uğradı. Mekan sahibinin Çin Aslanı cinsi köpeği aniden Kal’a saldırarak kulağını kopardı. Köpeğin daha önce de mekana gelen turistlere saldırdığı öğrenilirken savcılığın yolunu tutan Ali Kal, mekan sahibinden şikayetçi oldu.

Ünlü sanatçı ve organizatör Ali Kal, 13 Haziran günü İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir işletmeye gitti. Yemek yemek için sipariş veren Kal, siparişinin gelmesini beklemeye başladı. İddiaya göre işletme sahibi Mehmet A.'nın Çin Aslanı cinsi köpeği aniden Kal'a saldırdı.

SAĞ KULAĞI KOPTU

Köpeğin saldırısı sonucu sağ kulağı kopan sanatçı, yakınlardaki özel bir hastaneye giderek tedavi oldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ali Kal, aynı mekanda daha önce de bir turistin aynı köpek tarafından saldırıya uğradığını öğrendi.

İşletme sahibine giderek durumu konuşmak isteyen sanatçı, Mehmet A.'nın önemsemez tavrıyla birlikte köpeğin zaman zaman bu tarz saldırgan davranışlarda bulunduğunu kabul ettiği sözleri sonrası büyük bir şok yaşadı.

Kal, başına gelen bu olay nedeniyle sahnelere ara verdiğini, maddi olarak büyük zarar gördüğünü belirterek şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kulağının olmaması nedeniyle psikolojik olarak da zedelendiğini ifade eden Kal, kulağının eskisi gibi olmayacağını uzuv kaybı yaşadığını ameliyat olması gerektiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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