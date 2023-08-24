Restoranda köpek dehşeti! Çin Aslanı ünlü şarkıcı Ali Kal’ın kulağını kopardı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ali Kal, aynı mekanda daha önce de bir turistin aynı köpek tarafından saldırıya uğradığını öğrendi.

İşletme sahibine giderek durumu konuşmak isteyen sanatçı, Mehmet A.'nın önemsemez tavrıyla birlikte köpeğin zaman zaman bu tarz saldırgan davranışlarda bulunduğunu kabul ettiği sözleri sonrası büyük bir şok yaşadı.