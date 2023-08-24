Hangi iki şair birbirinin teyze çocuğudur?
MAGAZİN ahaber.com.tr
ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Hangi iki şair birbirinin teyze çocuğudur?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.
"Hangi iki şair birbirinin teyze çocuğudur?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangi iki şair birbirinin teyze çocuğudur?" sorusunun cevabı...
SORU:Hangi iki şair birbirinin teyze çocuğudur?
A:Orhan Veli ve Melih Cevdet
B: Nazım Hikmet ve Oktay Rıfat
C:Cemal Süreya ve Turgut Uyar
D:Ümit Yaşar Oğuzcan ve Özdemir Asaf
CEVAP:B
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