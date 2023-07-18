Emine Ün ve kızının paylaşımı sosyal medyayı salladı! Duru Kınay güzelliğiyle hayran bıraktı

Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden olan kızı Duru sosyal medyayı salladı. Anne kızın benzerliği yeniden gündem oldu. Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, kızıyla yeni pozlarını yayınladı. Anne kızı ayırt etmekte zorlanan takipçileri Duru Kınay'ın güzelliğine de hayran kaldı. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay ile anne-kız pozu...