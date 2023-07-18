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Emine Ün ve kızının paylaşımı sosyal medyayı salladı! Duru Kınay güzelliğiyle hayran bıraktı

Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden olan kızı Duru sosyal medyayı salladı. Anne kızın benzerliği yeniden gündem oldu. Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, kızıyla yeni pozlarını yayınladı. Anne kızı ayırt etmekte zorlanan takipçileri Duru Kınay'ın güzelliğine de hayran kaldı. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay ile anne-kız pozu...

Giriş Tarihi: 18.07.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 12:17
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Emine Ün ve kızının paylaşımı sosyal medyayı salladı! Duru Kınay güzelliğiyle hayran bıraktı

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emine Ün ve kızının paylaşımı sosyal medyayı salladı! Duru Kınay güzelliğiyle hayran bıraktı

Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

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Emine Ün ve kızının paylaşımı sosyal medyayı salladı! Duru Kınay güzelliğiyle hayran bıraktı

PAYLAŞIMI İLGİ ÇEKTİ

Ünlü manken Emine Ün, kızı Duru Kınay ile bir paylaşımda bulundu. Takipçileri Emine Ün ve kızını ayırt etmekte zorlandı.

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Emine Ün ve kızının paylaşımı sosyal medyayı salladı! Duru Kınay güzelliğiyle hayran bıraktı

"KADIN KENDİSİNİ DOĞURMUŞ"

Bazı takipçiler, 'kadın kendisini doğurmuş sanki', 'annesi ve kızını ayıramadım' gibi yorumlarda bulundu.

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Emine Ün ve kızının paylaşımı sosyal medyayı salladı! Duru Kınay güzelliğiyle hayran bıraktı

18 yaşındaki kızı Duru, güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay ile anne-kız pozu...