Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya fena yakalandı! Yüzlerini saklamaya çalışan çift...
Bir süre önce Mürsel Kaya ile aşk yaşamaya başlayan Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam fena yakalandı. Bebek'te trafikte görüntülenen ve yüzlerini saklamaya çalışan aşıklar objektiflerden kaçamadı.
Genç iş adamı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile uzun süreli ilişkisini sonlandırdıktan sonra Mürsel Kaya ile aşk yaşamaya başlayan Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Bebek'te trafikte görüntülendi.
Lüks aracının direksiyonunu sevgilisine emanet eden Avşar kızı, bir anda flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Bodrum tatilinden geçtiğimiz gün dönen ikili, bir mekanda yemek yedikten sonra evlerinin yolunu tuttu.
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