25 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya fena yakalandı! Yüzlerini saklamaya çalışan çift...

Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya fena yakalandı! Yüzlerini saklamaya çalışan çift...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.06.2023
ABONE OL
Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya fena yakalandı! Yüzlerini saklamaya çalışan çift...

Bir süre önce Mürsel Kaya ile aşk yaşamaya başlayan Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam fena yakalandı. Bebek'te trafikte görüntülenen ve yüzlerini saklamaya çalışan aşıklar objektiflerden kaçamadı.

Genç iş adamı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile uzun süreli ilişkisini sonlandırdıktan sonra Mürsel Kaya ile aşk yaşamaya başlayan Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Bebek'te trafikte görüntülendi.

Lüks aracının direksiyonunu sevgilisine emanet eden Avşar kızı, bir anda flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Bodrum tatilinden geçtiğimiz gün dönen ikili, bir mekanda yemek yedikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

Kameralara yakalanmamak için sevgilisinin ısrarıyla gaza basan Mürsel Kaya, trafiğe takılınca yakalanmaktan kurtulamadı. Yüzünü gizlemeye çalışan ikilinin, anlamsız panik ve hareketleri dikkat çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA