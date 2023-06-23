Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mı? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? 23 Haziran yayın akışı...
"Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları, Gözde Kansu, Beril Pozam, Ersin Arıcı, Baran Bölükbaşı gibi isimleri bulunduran dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mı? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? 23 Haziran yayın akışı...
"Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mı? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle seezonu kapattı. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mı? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? 23 Haziran yayın akışı...
YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonu ile gündemde. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin 2. Sezon yayın tarihi merak ediliyor.
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozam'ın yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı.
Ancak yaz sezonunun Eylül ayında sona erecek olması sebebiyle sevilen yapımın 2. sezonunun da Eylül ayıyla birlikte ekranlara dönmesi bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) ÖZETİ
Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar.
Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir.
Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.
Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder.
Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.
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