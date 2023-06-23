"Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mı? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle seezonu kapattı. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mı? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? 23 Haziran yayın akışı...