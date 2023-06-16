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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Haziran 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isimler merak ediliyor. Haftanın en fazla puan alan isimi büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile en fazla puanı almak isteyen yarışmacılar haftanın finalinde büyük ödül için yarışacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

1. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

2. gün yarışmacısı : Sevda Hanım

3. gün yarışmacısı : Nurgül Hanım

4. gün yarışmacısı : İbrahim Bey

5. gün yarışmacısı : Muratcan Bey

16 HAZİRAN YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Yemekteyiz birincisi ve puan durumu açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTA NASIL SONUÇLANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 9 Haziran Cuma akşamı verilen oylar açıklandı. Sunucu Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu yarışmada oy dağılımı şöyle oldu;

Haftanın beşincisi, Hatice Hanım oldu. Rakiplerinden 22 puan, Zuhal Topal'dan ise 5 puan aldı. Hatice Hanım 27 puanla 50 bin TL'ye veda etti.

Haftanın dördüncüsü, Berke Bey oldu. Berke Bey yarışmacılardan 22, Zuhal Topal'dan da 6 puan alarak toplam 28 puanla haftayı dördüncü tamamladı.

Haftanın üçüncüsü, Onur Bey oldu. Toplamda 29 puan alan Onur Bey büyük ödüle veda etti.

Haftanın ikincisi, rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 31 puan alan Selda Hanım oldu.

Haftanın birincisi Zeynep Hanım oldu. 50 bin TL'nin sahibi olan Zeynep Hanım rakiplerinden 24 puan, Zuhal Topal'dan ise 8 puan aldı. Toplamda 32 puan alan Zeynep Hanım haftanın birincisi oldu

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