Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi belli oldu mu?
"Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin son bölümü oldukça merak uyandırmıştı. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi belli oldu mu?
"Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Emre Altuğ gibi isimleri buluşturan Yalı Çapkını, 36. Bölümüyle sezonu kapattı. Sevilen dizinin sezon finali bölümüne Ferit'in Seyran ile kaçmaya çalışırken vurulması damga vurdu. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi belli oldu mu?
YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonu ile gündemde. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin 2. Sezon yayın tarihi merak ediliyor.
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozam'ın yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı.
Ancak yaz sezonunun Eylül ayında sona erecek olması sebebiyle sevilen yapımın 2. sezonunun da Eylül ayıyla birlikte ekranlara dönmesi bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) ÖZETİ
Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar.
Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir.
Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.
Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder.
Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.
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