"Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Emre Altuğ gibi isimleri buluşturan Yalı Çapkını, 36. Bölümüyle sezonu kapattı. Sevilen dizinin sezon finali bölümüne Ferit'in Seyran ile kaçmaya çalışırken vurulması damga vurdu. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi belli oldu mu?