İş insanı Dilek Ertek’in sır dolu kaybı! Oğlu aylar sonra ilk kez konuştu

TOPARLANMAYA ÇALIŞIYORUZ

Atuk ve eşi Ceren Hanım, aylar sonra ortaya çıktı. Atuk, "Çok üzgünüz. Toparlanmaya çalışıyoruz. Kriminal bir süreç olduğu için sonuçlanması birkaç yıl sürebiliyor" dedi.