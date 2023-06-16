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İş insanı Dilek Ertek’in sır dolu kaybı! Oğlu aylar sonra ilk kez konuştu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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İş insanı Dilek Ertek’in sır dolu kaybı! Oğlu aylar sonra ilk kez konuştu

Sosyetik iş insanı Dilek Ertek, 26 Ekim'de cruise gemisinden düşerek ortadan kaybolmuştu. Ertek'in 71 yaşındaki sevgilisi Artur Fuchsberger ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, annesini gıyabi cenaze namazının ardından defnetmişti. Olay tüm gizemini korurken, Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk "Çok üzgünüm. Süreç zor, sonuçlanması birkaç yıl sürebilir" dedi

Dünyaca ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan cemiyet hayatının sevilen ismi Dilek Ertek, 25 Ekim'de, Tahiti'de tatil yaptığı gemiden düşerek kaybolmuştu. Oğlu Gökçe Atuk, acı haberi alır almaz Tahiti'ye gitmiş, annesinin bulunması ve kazanın aydınlatılması için günlerce uğraşmıştı.

Aradan 20 gün geçmesine rağmen bir sonuç alamayınca da annesine Teşvikiye Camii'nde gıyabi cenaze töreni düzenlemişti.

Son olarak annesinin acısını depremzedelere yardım ederek hafifletmeye çalışan Gökçe Atuk'tan yeni haber var.

TOPARLANMAYA ÇALIŞIYORUZ

Atuk ve eşi Ceren Hanım, aylar sonra ortaya çıktı. Atuk, "Çok üzgünüz. Toparlanmaya çalışıyoruz. Kriminal bir süreç olduğu için sonuçlanması birkaç yıl sürebiliyor" dedi.

Atuk, bu süreçte psikolojik yardım aldığını da söyledi.

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