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Survivor ödülü ne kadar, kaç TL 2023? Survivor 2023 şampiyonluk ödülü kaç para?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023
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Survivor ödülü ne kadar, kaç TL 2023? Survivor 2023 şampiyonluk ödülü kaç para?

"Survivor ödülü ne kadar, kaç TL 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2023'de hangi isimin ödülü alacağı merak ediliyor. Diğer yandan kazanan isimin ne kadar ödül alacağı da merak edilen başka husus oluyor. İşte, Survivor ödülü ne kadar, kaç TL 2023? Survivor 2023 şampiyonluk ödülü kaç para?

"Survivor ödülü ne kadar, kaç TL 2023? Survivor 2023 şampiyonluk ödülü kaç para?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Suvivor 2023'de yarı final heyecanı yaşanıyor. Programı takip edenler ise kazanılacak ödülün miktarını merak ediyor. Peki, Survivor ödülü ne kadar, kaç TL 2023? Survivor 2023 şampiyonluk ödülü kaç para?

SURVİVOR'DA YARI FİNALİST KİM OLDU?

Survivor'da yarışmacılar yarı final için bugün parkura çıktı. Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde finalist olmak ve hayallerinde yola devam etmek isteyen yarışmacılar iki aşamalı oyunda tüm gücünü sergiledi.

İki aşamalı oyunun ilk turunda 8 puana ulaşan yarışmacılar üst tura yükseldi. Özgür, Yusuf, Nefise yarı finalinin ikinci oyununa çıkmaya hak kazandı. Ertuğ ise oyunda istediği performansı ortaya koyamayarak yarı final öncesinde eleme riski yaşayacak ilk isim oldu.

Survivor'da henüz yarı finale kalan isimler belli olmadı. İlerleyen dakikalarda Survivor'da yarı finale kalacak isimler belli olacak. Yarı final mücadelesinde yarışmanın ikinci turu Özgür, Yusuf ve Nefise arasında sürüyor.

Yarışmalar sonunda Survivor'da yarı finale adını ilk yazdıran isim Yusuf Yıldız oldu. İkinci finalist ise Nefise oldu.

SURVİVOR 2023 ÖDÜLÜ NE KADAR, KAÇ TL?

Survivor 2023'de kazanılacak ödül miktarı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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