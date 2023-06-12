"Survivor ödülü ne kadar, kaç TL 2023? Survivor 2023 şampiyonluk ödülü kaç para?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Suvivor 2023'de yarı final heyecanı yaşanıyor. Programı takip edenler ise kazanılacak ödülün miktarını merak ediyor. Peki, Survivor ödülü ne kadar, kaç TL 2023? Survivor 2023 şampiyonluk ödülü kaç para?