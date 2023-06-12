Skandal pozuna tepki yağmıştı! Eda Taşpınar hakkında karar verildi

Restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde iki Japon turist fotoğraf çekiyordu. Ben de bu alanda fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim.