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Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finale Nefise, Özgür, Yusuf mu kaldı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023
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Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finale Nefise, Özgür, Yusuf mu kaldı?

"Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2023'de hangi isimlerin finale kaldığı merak ediliyor. Peki, Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finale Nefise, Özgür, Yusuf mu kaldı?

"Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finale Nefise, Özgür, Yusuf mu kaldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yaşanacak finale kısa bir zaman kaldı. Bu bölüm yarı final heyecanı yaşanacak. Survivor'da finale kalacak isimler belli olacak. Peki, Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finale Nefise, Özgür, Yusuf mu kaldı?

SURVİVOR FİNALİSTLERİ BUGÜN BELLİ OLUYOR!

12 Haziran bugün ekranlara gelecek Survivor yarı final ardından finalistler belli olacak. Nefise, Ertuğ, Yusuf ve Özgür yarı final koltuklarında oturuyor.

SMS oylaması ardından iki isim final koltuğunda yerini alacak.

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN?

Survivor 2023 finali 13 Haziran Salı günü gerçekleşecek. İki aday SMS oylamasına çıkacak ve bu yılın kazananı belli olacak.

SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Dominik'te gerçekleşen yarışmaların ardından büyük final Türkiye'de yapılacak. İstanbul Beşiktaş'taki Kuruçeşme Açıkhava finale sahne olacak.

FİNAL BİLET FİYATLARI

Survivor final bilet fiyatları belli oldu ve biletler satışa çıktı. Fiyatlar 160-400 TL arasında değişiklik gösteriyor.

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