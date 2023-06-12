"Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finale Nefise, Özgür, Yusuf mu kaldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yaşanacak finale kısa bir zaman kaldı. Bu bölüm yarı final heyecanı yaşanacak. Survivor'da finale kalacak isimler belli olacak. Peki, Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finale Nefise, Özgür, Yusuf mu kaldı?