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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 2 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 2 Haziran 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isimler merak ediliyor. Haftanın en fazla puan alan isimi büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 2 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 2 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile en fazla puanı almak isteyen yarışmacılar haftanın finalinde büyük ödül için yarışacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 2 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Mayıs Pazartesi Yarışmacısı (Bahar Yunus)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Mayıs Salı Yarışmacısı (Ğulomjon Sattorov)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Mayıs Çarşamba Yarışmacısı (Hatice İpek)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 1 Haziran Perşembe Yarışmacısı (Korayhan Koç)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2 Haziran Cuma Yarışmacısı (Alev Çalışkan)

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