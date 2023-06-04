İsmail Hacıoğlu’ndan Aslıhan Gürbüz’e karavan jesti! Rotaları belli oldu

Sevgilisi Gürbüz'ün isteklerine göre özel bir karavan yaptıran, Hacıoğlu yakında marşa basacak. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, rotasını da çizdi. İzmir, Bodrum, Marmaris ve Antalya'da bir süre kalacak olan Hacıoğlu ve Gürbüz ardından rotasını Kuzey'e çevirecek.