İsmail Hacıoğlu’ndan Aslıhan Gürbüz'e karavan jesti! Rotaları belli oldu
Yaz sonunda Aslıhan Gürbüz’le evlilik planları yapan İsmail Hacıoğlu’ndan sevgilisine jest geldi. Özel karavan yaptıran Hacıoğlu, yaz boyu sevgilisiyle Ege, Akdeniz ve Karadeniz’i turlayacak.
Birliktelikleri magazin basınında parmakla gösterilen Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı doludizgin devam ediyor.
Yaz sonunda evlenecekleri iddia edilen çift, yaza da hızlı giriş yaptı.
Özellikle pandemi döneminde başlayan karavan tatili furyasına Gürbüz ve Hacıoğlu da katıldı. Bu yaz tekne veya otel tatili düşünmeyen çift, karavanla Türkiye'nın kıyı kesimlerini gezecek.
Sevgilisi Gürbüz'ün isteklerine göre özel bir karavan yaptıran, Hacıoğlu yakında marşa basacak. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, rotasını da çizdi. İzmir, Bodrum, Marmaris ve Antalya'da bir süre kalacak olan Hacıoğlu ve Gürbüz ardından rotasını Kuzey'e çevirecek.
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