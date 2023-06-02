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Ümit Besen’in baba acısı! Evinde hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.06.2023
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Ümit Besen’in baba acısı! Evinde hayatını kaybetti

Usta şarkıcı Ümit Besen baba acısıyla yıkıldı. Besen’in babası Fikret Besen 94 yaşında evinde hayatını kaybetti. Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

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