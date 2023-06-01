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Survivor final tarihi açıklandı mı? Survivor 2023 finali ne zaman, nerede yapılacak? Biletler...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023
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Survivor final tarihi açıklandı mı? Survivor 2023 finali ne zaman, nerede yapılacak? Biletler...

"Survivor final tarihi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023'ün final takvimi merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2023'te final için gelecek açıklamalar bekleniyor. Peki, Survivor final tarihi açıklandı mı? Survivor 2023 finali ne zaman, nerede yapılacak? Biletler...

"Survivor final tarihi açıklandı mı? Survivor 2023 finali ne zaman, nerede yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İki gün sürecek olan yarı final ve final heyecanının ardından sezonun şampiyonu belli olacak. Peki, Survivor final tarihi açıklandı mı? Survivor 2023 finali ne zaman, nerede yapılacak? Biletler...

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor Türkiye 2023'te büyük final için geri sayım başladı. Dominik'te aylardır devam eden Survivor mücadelesinde final tarihi netleşti. Heyecanla beklenen Survivor final bölümü fragmanı yayınlandı.

İzleyenlerin nefeslerini tuttuğu Survivor yarı finali 12 Haziran Pazartesi akşamı Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşecek. Survivor büyük finali ise 13 Haziran Salı akşamı yapılacak.

Canlı yayında yapılacak olan görkemli final gecesinde şampiyon belli olacak.

BİLETLER ONLİNE ALINACAK

2 gün sürecek büyük finali canlı izlemek ve bu heyecana ortak olmak isteyenler, biletlerini online olarak alabilecekler.

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