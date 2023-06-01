"Survivor final tarihi açıklandı mı? Survivor 2023 finali ne zaman, nerede yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İki gün sürecek olan yarı final ve final heyecanının ardından sezonun şampiyonu belli olacak. Peki, Survivor final tarihi açıklandı mı? Survivor 2023 finali ne zaman, nerede yapılacak? Biletler...