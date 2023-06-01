2023 MasterChef Türkiye All Star kadrosu açıklandı mı, kimler var? 2023 MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?

MASTERCHEF ALL STAR KADROSU AÇIKLANDI MI?

İlk kez bu sene gerçekleştirilecek olan MasterChef'in All Star sezonu kadrosu henüz duyurulmadı. Sıkı takipçilerin aklında çeşitli isimler var ancak kesin ana kadro önümüzdeki günlerde paylaşılacak.