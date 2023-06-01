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Gökhan Töre çapkınlık turunda fena yakalandı! Gözler eşi Buket Töre’de

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.06.2023
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Gökhan Töre çapkınlık turunda fena yakalandı! Gözler eşi Buket Töre’de

2020 yılında Buket Töre ile nikah masasına oturan Gökhan Töre, çapkınlık turunda fena yakalandı. Geçtiğimiz gece bir mekanda iki sarışınla eğlenen Töre, bir de kırmızı gül hediye etti.

Beşiktaş'taki performansıyla hafızalara kazınan ve şimdilerde Ankaragücü forması giyen Gökhan Töre, olaylı bir geceye imza attı.

2020 yılında evlendiği Buket Töre'den bir kızı olan 31 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz gece önce Suadiye'deki bir mekanda bir erkek, iki kızla eğlendi.

Ardından geç saatlerde Etiler Armutlu'daki başka mekana giden Gökhan Töre, söylenenlere göre içeride sarışın güzelle samimi bir şekilde eğlendi.

GÖZLER BUKET TÖRE'DE
Mekan çıkışında sarışın güzele bir de kırmızı gül alan Töre, arkadaşlarıyla da aynı araçla mekandan ayrıldı. Gökhan Töre'nin bu şok eğlence turunun ardından şimdi gözler çocuğunun annesi Buket Hanım'da...

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