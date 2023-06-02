Kıvanç Tatlıtuğ yemek tutkusu için kesenin ağzını açtı! Aldığı fırının fiyatı dudak uçuklattı
Yemek yapma tutkusu uğruna eğitimler gören Kıvanç Tatlıtuğ, bununla yetinmedi. Ünlü oyuncu, Göktürk’teki villasına 1 milyon 600 bin TL’ye fırın aldı.
Son yıllarda birçok ünlü isim gibi mutfağa merak saran Kıvanç Tatlıtuğ, bu konuda sıkı eğitimler de aldı.
Başta eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe olmak üzere sevdikleri için sık sık mutfağa giren ünlü oyuncu, bu tutkusu uğruna servet harcadı. Rol aldığı projeler ve imza attığı reklam projeleri sayesinde hatırı sayılır bir geliri olan Kıvanç Tatlıtuğ, tam 70 bin Euro'ya fırın aldı.
YEMEK PİŞİRDİ
Ultra lüks otellerde, Arap şeyhlerinin evinde ve mega yatlarda kullanılan profesyonel bir fırını Göktürk'teki kütük evine yerleştiren ünlü oyuncu, ilk yemeğini de Çağatay Ulusoy'un da bulunduğu kalabalık arkadaş grubu için yaptı.
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