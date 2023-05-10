Çirkin sözleri karşılıksız kalmadı! Serdar Ortaç’tan Fatih Portakal’a dava

Bunun üzerine ünlü sanatçı Serdar Ortaç ise sosyal medya hesabı üzerinden, Portakal'a şu yanıtı verdi:

Linç kültürüne Fatih Portakal'ın da uyum sağlaması üzücü. Beğenmediğimiz, dinlemediğimiz herkese ve her şeye bunu yapamayız, böyle bir hakkımız yok. İnsan olarak da vatandaş olarak da böyle bir hakkımız yok. Çok ayıp.

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gazeteci Fatih Portakal'a dava açacaklarını duyurdu.