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Çirkin sözleri karşılıksız kalmadı! Serdar Ortaç’tan Fatih Portakal’a dava

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.05.2023
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Çirkin sözleri karşılıksız kalmadı! Serdar Ortaç’tan Fatih Portakal’a dava

Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati'ye şarkı söyleyen Serdar Ortaç’ı hedef olan Fatih Portakal çirkin ifadeler kullanmış, Ortaç'ı omurgasız olmakla suçlamıştı. Kendisi gibi düşünmeyenleri hedef almaya devam eden Portakal’a ders niteliğinde cevap veren Serdar Ortaç’ın avukatı dava açacaklarını duyurdu.

Kendisi gibi düşünmeyen sanatçıları hedef almaya devam eden Fatih Portakal son olarak Serdar Ortaç hakkında çirkin ifadeler kullandı.

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati ile bir araya gelen Ortaç, Bakan Nebati'nin talebi üzerine 'Karabiberim' şarkısını seslendirdi. Şarkıyı okurken 'Nureddin Baba' için söylüyorum diyen Serdar Ortaç sosyal medyada gündem oldu.

Konuya ilişkin yorum yapanlardan biri de sunucu Fatih Portakal'dı. Sözcü TV'de Ana Haber Bültenini sunan Fatih Portakal, ünlü müzisyeni omurgasızlık ile suçladı. Popçuyu hedef alarak, "Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben omurgasız biri" şeklinde bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşma birçok kesimi rahatsız etti.

SİNAN AKÇIL'DA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Fatih Portakal'a şarkıcı Sinan Akçıl'da sert sözlerle tepki gösterdi.

Sinan Akçıl ise yaptığı açıklamada Serdar Ortaç'ı koruyarak, "Keşke arkanda Serdar kadar iz bırakabilecek olsaydın gün gelip de öbür tarafa göç ettiğimizde." ifadelerine yer verdi.

Bunun üzerine ünlü sanatçı Serdar Ortaç ise sosyal medya hesabı üzerinden, Portakal'a şu yanıtı verdi:

Linç kültürüne Fatih Portakal'ın da uyum sağlaması üzücü. Beğenmediğimiz, dinlemediğimiz herkese ve her şeye bunu yapamayız, böyle bir hakkımız yok. İnsan olarak da vatandaş olarak da böyle bir hakkımız yok. Çok ayıp.

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gazeteci Fatih Portakal'a dava açacaklarını duyurdu.

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