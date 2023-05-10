Nefise Karatay'dan açıklama: Ceza almadım beraat ettim
Nefise Karatay ile komşusu işinsanı Tolga Balta, 2021’de oturdukları sitenin ortak kullanım alanına ait masaj salonunda bir tartışma yaşamış, olay yargıya taşınmıştı. İkilinin davası İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme tarafından suçlu bulunan eski manken 75 gün ceza aldığı ileri sürüldü. Ancak Nefise Karatay yaptığı açıklamada "Ceza almadım beraat ettim" dedi.
2021 yılında Ortaköy'de komşu oldukları sitenin ortak kullanılan masaj salonunda Nefise Karatay ile iş insanı Tolga Balta arasında yaşanan tartışma mahkeme salonlarına taşınmıştı. Karatay'ın açmaya kalktığı dava, savcı tarafından reddedilmişti. Ardından Karatay ve Balta arasındaki bu dava, kamu davası olarak ele alındı.
PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
Nefise Karatay'a hakaret ve tehdit suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Dava sonuçlandı. Nefise Karatay; Tolga Balta'ya hakaret suçundan 75 gün ceza aldı ve adli para cezasına çevrildiği haberleri gündeme geldi.
İşlenilen suçun beş yıl içinde tekrarlanması halinde hapis cezasının da yürürlüğe gireceğini ifade eden Balta'nın aksine Nefise Karatay davadan beraat ettiğini, böyle bir ceza almadığını söyledi:
MASAJ YAPTIRIRKEN ANİDEN ODAYA GİRDİ
"Bu adam ben masaj yaptırırken aniden odaya girdi. 'Buradan kalk' dedi ve bana ağza alınmayacak küfürler etti. Yanımda iki şahidim de var. 'Niye zamanında gelmediniz' dediğimde bana yine küfretti. Yardımcıma saldırdı. Ben de bu olay karşısında sessiz kalamazdım. Polis çağırdım, ifade verdim. Sonra bu olay Haber oldu. Haberi benim yaptırdığımı zanneden bu şahıs, karşı dava açtı. Bu davadan ise şubat ayında beraat ettim. Söylendiği gibi 75 gün hapis cezası da yok. Ne benden para alındı ne bildiri geldi."
Nefise Karatay, "Yalancı tanık ifadesiyle küfrettiğimi söyledi. Kendine itibar kazandırma ve beni karalama derdinde... Kirada oturduğu sitedeki daireden taşınması için 45 kişi imza topladı. Fakat çıkmıyor" dedi.
KAHKAHA GECESİ
Başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu, önceki akşam "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı gösterisiyle İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Sakallıoğlu, esprilerinin yanı sıra 6 dansçıyla yaptığı dans performansıyla da izleyenlerden büyük alkış aldı. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler arasında Simge Sağın gibi ünlü isimler vardı.
CEZAYİR GURURU
ATV'nin başarılı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca, yine ödüllendi. Başarılı oyuncu, Quality of Magazine dergisi tarafından "En Quality Erkek Oyuncu" seçildi. Törende hazır bulunan Oktay Kaynarca, "Gıda zehirlenmesi gibi bir şey oldum. Setten de çıkamadım. Aylar öncesinden söz verdiğim için buradayım. İnanın ayakta durmakta zorlanıyorum" dedi.
HEYECAN DORUKTA
ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman, bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Dizinin yeni bölümünde Osman Bey, zindana atılan Malhun Hatun'u kurtarmaya çalışırken öte yandan da İsmihan Sultan'ın kurduğu tuzakla mücadele eder. İsmihan Sultan ise Bengi Hatun'u kendine şahitlik etmesi için ikna etmeye çalışır.
ÖPÜCÜĞÜ KAPTI
"Cumhuriyet Marşı" büyük ilgi gören Soner Arıca, marşın video klibinde kendine eşlik eden Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu'nun en küçük elemanı Elif ile kamera karşısına geçtiği bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Arıca'nın 3 yaşındaki minik Elif ile birlikte söylediği videoya beğeni ve yorum yağdı.
HAYALİ GERÇEK OLDU
Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, önceki akşam İstanbul'da depremzedeler için konserdeydi. Tüm geliri İhtiyaç Haritası aracılığıyla depremzede kadınlar yararına bağışlanacak olan konserde Bahadır ve Ersoy çiftinin sahnedeki uyumu göz kamaştırdı. Ünlü çift, anlamlı konser için "Biz bu geceyi 6 Şubat'tan sonra hep hayal ettik ve bugün de gerçek oldu" dedi.
EN GÜZEL MİSAFİR
Son şarkısı "En Güzel Misafir"in başarısıyla son günlerin en popüler ismi Gülben Ergen, önceki akşam Mersin'de halk konseri verdi. Meydanını dolduran 25 binden fazla Mersinli'ye dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla coşturan Ergen giydiği kot ceketli spor ayakkabılı kıyafeti, enerjisiyle kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir konser yaşattı.
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