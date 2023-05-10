Nefise Karatay’dan açıklama: Ceza almadım beraat ettim

MASAJ YAPTIRIRKEN ANİDEN ODAYA GİRDİ

"Bu adam ben masaj yaptırırken aniden odaya girdi. 'Buradan kalk' dedi ve bana ağza alınmayacak küfürler etti. Yanımda iki şahidim de var. 'Niye zamanında gelmediniz' dediğimde bana yine küfretti. Yardımcıma saldırdı. Ben de bu olay karşısında sessiz kalamazdım. Polis çağırdım, ifade verdim. Sonra bu olay Haber oldu. Haberi benim yaptırdığımı zanneden bu şahıs, karşı dava açtı. Bu davadan ise şubat ayında beraat ettim. Söylendiği gibi 75 gün hapis cezası da yok. Ne benden para alındı ne bildiri geldi."

Nefise Karatay, "Yalancı tanık ifadesiyle küfrettiğimi söyledi. Kendine itibar kazandırma ve beni karalama derdinde... Kirada oturduğu sitedeki daireden taşınması için 45 kişi imza topladı. Fakat çıkmıyor" dedi.