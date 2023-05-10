SON DAKİKA | Ünlü sanatçı Kibariye Mersin'de sahneden düşerek hastanelik oldu! İşte o anlar

SON DAKİKA | Mersin'de üzücü bir olay yaşandı. Burada sahne alan ünlü sanatçı Kibariye hayranı yüzünden sahneden aşağı düştü. Ünlü sanatçı hastanede tedavi altına alınırken o anlar kameraya yansıdı. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı. İşte detaylar...



