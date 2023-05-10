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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ünlü sanatçı Kibariye Mersin'de sahneden düşerek hastanelik oldu! İşte o anlar

SON DAKİKA | Ünlü sanatçı Kibariye Mersin'de sahneden düşerek hastanelik oldu! İşte o anlar

SON DAKİKA | Mersin'de üzücü bir olay yaşandı. Burada sahne alan ünlü sanatçı Kibariye hayranı yüzünden sahneden aşağı düştü. Ünlü sanatçı hastanede tedavi altına alınırken o anlar kameraya yansıdı. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı. İşte detaylar...


Giriş Tarihi: 10.05.2023 00:35 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 01:22
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SON DAKİKA | Ünlü sanatçı Kibariye Mersin’de sahneden düşerek hastanelik oldu! İşte o anlar

Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine ünlü sanatçı Kibariye'de katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA | Ünlü sanatçı Kibariye Mersin’de sahneden düşerek hastanelik oldu! İşte o anlar

KİBARİYE'DEN ÜZÜCÜ HABER

Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı.

Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı.

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SON DAKİKA | Ünlü sanatçı Kibariye Mersin’de sahneden düşerek hastanelik oldu! İşte o anlar

2 METREDEN DÜŞTÜ VE DARBE ALDI

Darbe alan Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü.

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SON DAKİKA | Ünlü sanatçı Kibariye Mersin’de sahneden düşerek hastanelik oldu! İşte o anlar

BÜYÜK ŞOK YAŞAYAN KİBARİYE HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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SON DAKİKA | Ünlü sanatçı Kibariye Mersin’de sahneden düşerek hastanelik oldu! İşte o anlar

İŞTE KİBARİYE'NİN DÜŞME ANI

Öte yandan Kibariye'nin düşme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.