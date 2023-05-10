10 Mayıs 2023, Çarşamba
SON DAKİKA | Ünlü sanatçı Kibariye Mersin'de sahneden düşerek hastanelik oldu! İşte o anlar
SON DAKİKA | Mersin'de üzücü bir olay yaşandı. Burada sahne alan ünlü sanatçı Kibariye hayranı yüzünden sahneden aşağı düştü. Ünlü sanatçı hastanede tedavi altına alınırken o anlar kameraya yansıdı. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.05.2023 00:35 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 01:22
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