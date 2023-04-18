Orhan Gencebay Canım Türkiyem şarkısını A Haber'de anlattı: Cumhuriyetimizin 100.yılına armağanımdır
Türk müziğinin ustalarından Orhan Gencebay yeni şarkısı Canım Türkiyem'e klip çekerken şarkının seçimlere yakın bir tarihte çıkacağını ifade etti. A Haber'e konuşan Gencebay, şarkısını Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan edeceğini dile getirdi. İşte detaylar...
Usta sanatçı Orhan Gencebay, 13 yıl aradan sonra ilk kez sevenleri ve dinleyicileriyle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Usta sanatçı, yeni kaydettiği şarkısıyla Türkiye'nin gündemine bir kez daha geldi.
CANIM TÜRKİYE'M ŞARKISI SONRASI A HABER'E KONUŞTU
Gencebay, sessizliğini Türkiye için yazdığı şarkıyla bozdu. Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay, yeni şarkısı 'Canım Türkiyem'e klip çekti. Orhan Gencebay, şarkısının Türkiye'nin seçimlere giderken çıkacağını açıkladı. Usta sanatçı, bugün A Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu.
BÜYÜK BİR HEYECANLA YAPTIĞIM BİR BESTEYDİ
Gencebay, "Canım Türkiyem şarkısı, birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmek için büyük bir heyecanla, arzuyla ve istekle yaptığım bir besteydi. Ülkemizde bir dolu olaylar yaşıyoruz, hepimizin birlikteliğini sağlayacak bir şarkı. İzleyenlerin beğendiğini de gördükçe çok mutlu oluyorum. Birkaç günde klibi bitirdik" dedi.
CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ARMAĞAN EDİYORUM
Ayrıca usta sanatçı, "Hem senfonik, hem mehter takımımız var. Bir yandan da çocuklar var. Geleceğimizi temsil ediyorlar. Bu üç değeri de bir araya getirmeye çalıştık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ve halkımıza armağan ediyorum" diye konuştu.
Gencebay, şarkısını Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan edeceğini dile getirirken şarkısını da ilk kez burada seslendirdi. 'Canım Türkiyem' şarkısı, dünyanın en önemli 280 dijital merkezinden aynı anda yayınlanmaya başlayacak.
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