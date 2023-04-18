Orhan Gencebay Canım Türkiyem şarkısını A Haber’de anlattı: Cumhuriyetimizin 100.yılına armağanımdır

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ARMAĞAN EDİYORUM

Ayrıca usta sanatçı, "Hem senfonik, hem mehter takımımız var. Bir yandan da çocuklar var. Geleceğimizi temsil ediyorlar. Bu üç değeri de bir araya getirmeye çalıştık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ve halkımıza armağan ediyorum" diye konuştu.

Gencebay, şarkısını Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan edeceğini dile getirirken şarkısını da ilk kez burada seslendirdi. 'Canım Türkiyem' şarkısı, dünyanın en önemli 280 dijital merkezinden aynı anda yayınlanmaya başlayacak.