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Sinan Akçıl'dan alkışlık hareket: "Benim umudum hala var..."

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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Sinan Akçıl’dan alkışlık hareket: Benim umudum hala var...

Türk popunun altın çocuğu Sinan Akçıl, 'Piyanist 3'ü çıkardığı gün yine afet bölgesine gitti. Kendi reklamının değil depremzedelerin peşinden koşan ünlü müzisyen, Kahramanmaraş'ta sevgi seliyle karşılaştı.

Sinan Akçıl, 'Piyanist 3'ü beğeniye sunduğu gün yeni albümünün reklamını bir kenara bırakıp Kahramanmaraş'a gitmeyi seçti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'GHB hep yanında' projesi kapsamında depremzedelerle kucaklaşan başarılı müzisyen, bir kez daha sanat camiasındaki meslektaşlarına örnek oldu.

Özellikle miniklerin sevgi seliyle karşılaşan Sinan Akçıl, Ebrar Sitesi'nin enkazından 5 gün sonra kurtarılan 18 yaşındaki Ayşe Yağlı'yı da hastanede ziyaret etti.

'BENİM HALA UMUDUM VAR'
Başarılı müzisyen, ziyaret sırasında yaşadığı duygularını ise şöyle ifade etti: "Beni Maraş'ta en çok etkileyen anne, baba ve kardeşini depremde kaybeden Ayşe oldu.

Onu hep takip edeceğim, onun umutları var. Seneye çok iyi bir üniversiteyi kazanacak ve ben o üniversiteye gideceğim. Benim hala umudum var."

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