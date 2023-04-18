Ünlü seslendirme sanatçısı Harun Can köpeğini sevdirmediği için saldırıya uğradı

SALDIRGAN SUÇLAMAYI REDDETTİ

Kavganın başrollerinden olan Ali T., emniyete verdiği ifadesinde "Köpeğini gezdiriyordu. Köpeklerden korkuyorum, karşı karşıya geldiğimizde köpeği bana doğru yöneldi. Sahibine yönelik 'Lütfen köpeği çeker misiniz?' dedim. Ancak o bana 'Nasıl konuşuyorsun lan sen?' dedi. Sonrasında aramızda arbede çıktı" diyerek suçlamaları reddetti.