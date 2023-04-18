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Ünlü seslendirme sanatçısı Harun Can köpeğini sevdirmediği için saldırıya uğradı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.04.2023
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Ünlü seslendirme sanatçısı Harun Can köpeğini sevdirmediği için saldırıya uğradı

Spiderman ve Deadpool gibi süper kahramanları seslendiren ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Harun Can, köpeğini gezdirdiği sırada saldırıya uğradı. Köpeğini sevmek isteyen adama köpeğinin yabancılardan hoşlanmadığını belirten Can, tokat ve yumruklu saldırıya uğradı.

Seslendirdiği Spiderman ve Deadpool karakterleriyle ve oyunculuğuyla tanınan Harun Can, 20 Mart günü akşam saatlerinde köpeğiyle birlikte Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı.

Kulağında kulaklıkla köpeğini gezdiren Can, bir erkeğin kendisini takip ettiğini fark etti. Yaklaşık 20 metre boyunca takip edilen Can'ın önünü erkek şahıs Ali T., kesti. Kulaklığını çıkararak "Bir şey mi dediniz, duymadım" dedi.

SALDIRIYA UĞRADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Bunun üzerine Ali T., "Dursana lan köpeği seveceğim" dedi. Köpeğinin yabancı insanlardan hoşlanmadığını söyleyerek uzaklaşmaya çalışan Harun Can, tokat ve yumrukla saldırıya uğradı.

Kıyafetlerinin yırtıldığını ileri süren Can, neye uğradığını şaşırdı. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Oyuncu, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRGAN SUÇLAMAYI REDDETTİ

Kavganın başrollerinden olan Ali T., emniyete verdiği ifadesinde "Köpeğini gezdiriyordu. Köpeklerden korkuyorum, karşı karşıya geldiğimizde köpeği bana doğru yöneldi. Sahibine yönelik 'Lütfen köpeği çeker misiniz?' dedim. Ancak o bana 'Nasıl konuşuyorsun lan sen?' dedi. Sonrasında aramızda arbede çıktı" diyerek suçlamaları reddetti.

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