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Orhan Gencebay Canım Türkiyem şarkısını A Haber'de anlattı: Cumhuriyetimizin 100.yılına armağanımdır

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Giriş: 19.04.2023 01:39
Türk müziğinin ustalarından Orhan Gencebay yeni şarkısı Canım Türkiyem'e klip çekerken şarkının seçimlere yakın bir tarihte çıkacağını ifade etti. A Haber'e konuşan Gencebay, şarkısını Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan edeceğini dile getirdi. İşte detaylar...
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