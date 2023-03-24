Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi merak ediliyor. Final gününde kazanan isim büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile yarışmacılar, en fazla puanı almaya çalışıyor. Programı takip edenler de en fazla puan alan ismi merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 24 Mart 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.
Yemekteyiz haftanın birincisi ise henüz belli olmadı. Yarışmanın birincisi açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILAR
1. gün yarışmacısı: Filiz Hanım
2. gün yarışmacısı: Gülşah Hanım
3. gün yarışmacısı: Oğuzhan Bey
4. gün yarışmacısı: Seda Hanım
5. gün yarışmacısı: Onur Bey
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