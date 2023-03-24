Wesley Sneijder'den ayrılan Yolanthe Cabau'nun Hollywood hayalleri balon gibi söndü! Uçan kuşa borçlandı
Wesley Sneijder'den olaylı şekilde ayrılan ancak henüz resmi olarak boşanmayan Yolanthe Cabau, ABD’deki ekonomik krizden nasibini aldı. Hollywood’da umduğunu bulamayan eski yenge, Los Angeles’ta uçan kuşa borçlandı.
2019 yılında eski futbolcu Wesley Sneijder'den ayrılan ancak henüz resmi olarak boşanmayan Yolanthe Cabau hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Sosyal medyasından lüks içerisinde yaşıyormuş gibi haller sergileyen İspanyol asıllı Hollandalı güzel, aksine borç içerisinde yüzüyor.
Eski eşinden olan oğluyla yaşadığı Los Angeles'taki evinin kirasını dahi aylardır ödemeyen Yolanthe Cabau, marketten restorana hatta evini temizlettiği şirkete dahi borçlu olduğu iddia edildi.
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