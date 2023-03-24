Yalı Çapkını 25. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
Yalı Çapkını 25. bölümü izlemek için detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin 25. bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Ferit ile Seyran'ın arasında yaşanan gerginlik Halis Ağa'nın canını sıkıyor. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm için detaylar...
Yalı Çapkını yeni bölümü izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan dizinin 25. bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizide geçtiğimiz hafta bir iki bir kötü olan Seyran ve Ferit çiftini zor bir dönem bekliyor. Dizinin yeni bölümü için gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz izlemek için detaylar!
Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 24 Mart Cuma akşamı 25. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Seyran duyduklarından sonra çok öfkelenir ve Ferit ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.
İfakat; Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulurken Suna'yı Seyran ve Ferit'le beraber Saffet'le akşam yemeğine çıkması için ikna eder.
Bu durum Abidin'in de Suna'nın da hoşuna gitmez.
YALI ÇAPKINI İZLE!
Canlı yayın linki: https://www.startv.com.tr/canli-yayin
Öte yandan İfakat Latif'le ilgili planlarını hayata geçirmek için de Sultan'la işbirliği yapmaya devam eder.
Zerrin'in hedefinde ise bu kez Seyran vardır.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
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- Yalı Çapkını 25. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
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