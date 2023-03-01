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Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier'in baba acısı! Son yolculuğuna uğurladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.03.2023
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Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier’in baba acısı! Son yolculuğuna uğurladı

Deha Bilimlier baba acısıyla yıkıldı. Şarkıcı babasının yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bilimlier’in cenazesi dün ikindi namazına müteakip İzmir, Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkıcı Deha Bilimlier'in babası Şevket Bilimlier'den acı haber geldi. Şevket Bilimlier, hayata veda etti. Acı haberi ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bilimlier şöyle konuştu:

"CANIM BABAMI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ"

Canım babam Şevket Bilimlier'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.

DEFNEDİLDİ

Şevket Bilimlier'in cenazesi dün ikindi namazına müteakip İzmir, Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bilimlier'in taziye ve duasının da dün Karşıyaka'da gerçekleştiği öğrenildi.

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