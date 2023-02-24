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'Esra Erol'da Ailesi kan bağış noktası faaliyete başladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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’Esra Erol’da Ailesi kan bağış noktası faaliyete başladı

Ünlü sunucu Esra Erol, Türk Kızılay işbirliği ile başlattığı kan bağış noktası kampanyasıyla İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda bir kan bağış noktası kurdu.

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