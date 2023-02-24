Şevval Şahin'den tepki çeken söylemler: Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum
2018 Türkiye güzeli seçildikten sonra paraya para demeyen model Şevval Şahin, "kendimi buraya ait hissetmiyorum" dediği Türkiye'den uzak kalınca daha mutlu olduğunu dile getirdi. “Türkiye’de kalınca daralıyorum” sözleriyle birçok tepki aldı...
Henüz 19 yaşındayken Miss Turkey yarışmasında birinci olan Şevval Şahin, Türkiye'de hatrı sayılır paralar kazanmaya başlamıştı.
Yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasıyla tepkiler alan ve katıldığı bir programda beslenme alışkanlıklarından bahseden Şahin, kullandığı İngilizce kelimelerle sosyal medyada ti'ye alınmıştı.
Türkiye'de birçok firmayla çalışan ve modellik yapan Şahin, katıldığı bir başka programda "Türkiye'de 3 aydan fazla kalınca daralıyorum" sözleriyle yine tepkileri üzerine çekti. İstanbul'da doğan ve 19 yaşına kadar Londra'da yaşayan Şevval Şahin geçtiğimiz gün youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Yıl içerisinde sık sık ülke dışına çıkan ve şimdilerde de Londra'da olan Şevval Şahin katıldığı programda Türkiye'de çok kalmak istemediğini belirtti. Ünlü model, "kendimi buraya ait hissetmiyorum" dediği Türkiye'den uzak kalınca daha mutlu olduğunu dile getirdi. Türkiye'de ünlü olan ve Türkiye'de para kazanan Şahin, "19 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum" sözleriyle de herkesi şaşırttı.
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