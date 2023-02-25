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Binlerce kişi Şeyma Subaşı'nı BTK’ya şikayet etti! "Yaptıklarını görmezden gelmeyin artık"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.02.2023
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Binlerce kişi Şeyma Subaşı’nı BTK’ya şikayet etti! Yaptıklarını görmezden gelmeyin artık

Asrın felaketinin yaşandığı günden beri umursamaz paylaşımlarıyla 400 bin takipçi kaybeden Şeyma Subaşı, bu kez dans ettiği anları paylaştı. Binlerce kişi, genç kadını BTK’ya şikayet etti.

Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada derin yaralar açan Kahramanmaraş merkezli depremler, Türk insanının zor zamanlarda nasıl birlik olduğunu bir kez daha gösterdi.

Magazin ve sosyete dünyası da ellerinden gelen maddi ve manevi yardım için yarışırken Şeyma Subaşı'nın yaşanan acı umrunda değildi. Depremin ilk günü birkaç bağış paylaşımı yapan Şeyma Subaşı, neşeli paylaşımlarına hız kesmeden devam etti.

ERİŞİM KAPATILABİLİR
Umursamazlığı nedeniyle 400 bin takipçi kaybeden Şeyma, önceki gün ise skandal paylaşım yaptı. Miami'de dans ederken çekilen videosunu paylaşan Şeyma Subaşı'nı görenler, çileden çıktı.

Binlerce vatandaş, Şeyma'yı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikayet etti. Bu şikayetler sonrasında genç kadının Instagram hesabına Türkiye'den erişimin kapatılabileceği söyleniyor.

Şikayetlerin ardından Şeyma'nın şu anda 2.9 milyon takipçisi olan Instagram hesabına Türkiye'den erişim yasağı gelmesi gündemde...

Binlerce vatandaş, Şeyma'nın hesabının kapatılması için BTK'ya şikayette bulundu.

Bir çocuk annesi genç kadının dans ederken paylaştığı bu video, "Bu kadarına pes" dedirtti!

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