Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Seyran’ın savaşı...

"Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 21. Bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Seyran'ın savaşı...