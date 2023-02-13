Oyuncu Ahmet Kara’dan acı haber geldi! Depremde yatağıyla sokağa düştü
Kahramanmaraş’ta yaşayan genç oyuncu Ahmet Kara’dan acı haber geldi. Deprem sırasında yatağının yanındaki duvarın kırılması sonucu yola düşen Kara üzerine bina yıkılması sonucu hayatını kaybetti. Geçmişte ilaç mümessiliyken Kahramanmaraş'ın vergi rekortmeni olan oyuncu rol aldığı "Beyaz Atlı Prens" adlı filmi de göremedi.
Kahramanmaraş'ta merkezli iki depremde binlerce can enkaz altında kaldı. O isimlerden birisi de 38 yaşındaki Ahmet Kara'ydı.
Genç yaşta büyük başarılara imza atan Kara, Kahramanmaraş'ta vergi rekortmeni olmuştu. 70'e yakın ilacı ruhsatlandırmıştı. Ancak işleri birden bozulunca iflas etmiş ve bütün varlığını kaybetmişti.
DEPREMDE YATAĞIYLA SOKAĞA DÜŞTÜ
Dizi ve filmlerde rol alarak hayata yeniden sarıldı. Biraz para kazanıp ilaç işine kaldığı yerden devam etmek istiyordu. Bekardı. Tek katlı baba ocağı yokuştaydı.
Çıkmak zor oluyor diyerek 12 Şubat ilçesi Molla Gürani Mahallesinde bir daire kiraladı. Beşince katta yaşıyor, pencere dibinde yatıyordu. Depremde duvar kırıldı. Yatağıyla birlikte sokağa düştü. Ardından bina üzerine göçtü. Beton ayak bileklerini kesti.
Ahmet kan kaybından öldü. "Beyaz Atlı Prens" isimli filmde rol almıştı. Çekimleri biten ve montajı tamamlanan filmini görmek nasip olmadı.
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