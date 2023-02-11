Uğur Kardaş kimdir, tutuklandı mı? Masterchef Uğur Kardaş gözaltına mı alındı?

UĞUR KARDAŞ KİMDİR, TUTUKLANDI MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'bir Afganlının altın hırsızlığı için enkazdan çıkan cesetlerin elini kestiği' iddiasını yalanladı, bu iddiayı ortaya atan kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası da deprem öncesi gibi olduğu gibi Türkiye'deki yabancı uyruklu insanlarla ilgili dezenformasyon ve yalanların sürdüğünü ifade eden Soylu, "Biraz önce bir video seyrettim ve seyrettiğim videoda okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan biri, 'Bir Afganlı, çıkan cesetlerin elini kesti altınlarından dolayı' diyor.