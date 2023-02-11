Uğur Kardaş kimdir, tutuklandı mı? Masterchef Uğur Kardaş gözaltına mı alındı?
"Uğur Kardaş kimdir, tutuklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Masterchef ile adını duyuran Uğur Kardaş'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Hal böyle olunca, Uğur Kardaş'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Uğur Kardaş kimdir, tutuklandı mı? Masterchef Uğur Kardaş gözaltına mı alındı?
"Uğur Kardaş kimdir, tutuklandı mı? Masterchef Uğur Kardaş gözaltına mı alındı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışması ile adını duyuran Uğur Kardaş'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Uğur Kardaş kimdir, tutuklandı mı? Masterchef Uğur Kardaş gözaltına mı alındı?
UĞUR KARDAŞ KİMDİR?
Kardaş, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale'de ilk eğitiminiö tamamladı ve ardından Akdeniz Üniversitesi'nde okudu.
Kariyerine farklı şekilde yön vermek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulundu. Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan MasterChef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkunudur.
2018 MasterChef finalistleri Kerem ile Uğur olmuş ve ardından şampiyon seçilen de Uğur Kardaş oldu. Yarışmacı 2022 yılı içinde dünyaevine girdi.
UĞUR KARDAŞ KİMDİR, TUTUKLANDI MI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'bir Afganlının altın hırsızlığı için enkazdan çıkan cesetlerin elini kestiği' iddiasını yalanladı, bu iddiayı ortaya atan kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası da deprem öncesi gibi olduğu gibi Türkiye'deki yabancı uyruklu insanlarla ilgili dezenformasyon ve yalanların sürdüğünü ifade eden Soylu, "Biraz önce bir video seyrettim ve seyrettiğim videoda okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan biri, 'Bir Afganlı, çıkan cesetlerin elini kesti altınlarından dolayı' diyor.
Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık. Veya 'Hatay'ın Samandağ ilçesine teröristler geldi, orada eylem yapacaklar' diye yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı. "Bütün Türkiye'de hırsızlığın, yağmanın, güvensizliğin olduğuna dair bir anlayışı yaygınlaştırmaya çalışan, zehirli ve bu ülkenin insanına yakışmayan bir dille sosyal medyada karşı karşıyayız" diye devam eden Soylu, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimse devleti hafife almasın. Bunu çok net söylüyorum. Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını en net şekilde sorarız" ifadelerini kullandı.
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