11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 11 Şubat Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 11 Şubat Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023
ABONE OL
Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 11 Şubat Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

"Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 11 Şubat Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

"Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 11 Şubat Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 11 Şubat Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

Son olarak 638. yeni bölümüyle yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, bu akşam da yayınlanmaycak. Kanal D'de Kahramanmaraş depremi özel yayını olacak.

Dizinin neden yayınlanmadığına ilişkin ise Kanal D'den resmi bir açıklama gelmedi. Başrol oyuncularından İlker İnanoğlu ise şu açıklamayı yaptı; ""Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi."

ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

18 Kasım 2002 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor.

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir.

Ekip, onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır.

Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bugün Kanal D'nin yayın akışında yer almıyor. Konuyla ilgili son olarak dizinin oyuncusu İlker İnanoğlu yaptığı açıklamada " Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA