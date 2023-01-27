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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Özgül Hanım

2. gün yarışmacısı : Kübra Hanım

3. gün yarışmacısı : Özcan Bey

4. gün yarışmacısı : Nur Hanım

5. gün yarışmacısı : Can Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

27 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz açıklanmadı. Haftanın finalinin yapılacağı bu günün sonunda kazanan isim açıklanacak.

YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU, BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı.

Hafta başından bu yana en çok puanı alarak 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim açıklandığında haberimizde olacak.

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