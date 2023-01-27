"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...