Şebnem Özinal CHP’li Ay Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne isyan etti: “Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?”

PARA VERİP KİRALIYORUZ

Karşılaştıkları manzaraya çok sinirlenen Şebnem Özinal, "İsmi Aydın olan bir ilimizde oyuncu için değer görülen kulise bakın. Para verip bu sahneleri kiralıyoruz. Kuliste giyineceğimiz yerde perde yok. Kendi imkanlarımızla camları kapattık. Isıtma yok, donuyoruz. Tuvaletin, lavabonun hali ortada. Gerçekten yazık, oyunculara ve sanata verilen değer bu mu?" dedi.