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Şebnem Özinal CHP’li Ay Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne isyan etti: “Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?”

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Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Şebnem Özinal CHP’li Ay Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne isyan etti: “Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?”

‘Seninle Evlenir miyim?’ oyunu için Aydın’a giden Şebnem Özinal büyük şok yaşadı. Kuliste tuvalet ve lavabonun pislik içinde olduğunu gören ve odanın ısıtılmadığını belirten Özinal isyan etti. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da etiketleyerek paylaşan oyuncu, “Gerçekten yazık, oyunculara ve sanata verilen değer bu mu?" dedi.

Usta oyuncu Şebnem Özinal, rol aldığı 'Seninle Evlenir Miyim?' adlı oyunu sahnelemek için gittiği Aydın'da büyük şok yaşadı. Kulisin soğuk, tuvalet ve lavabonun pislik içinde olduğunu gören Şebnem Özinal isyan etti. İşte tüm detaylar...

Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi, 'Seninle Evlenir Miyim?' adlı tiyatro oyununu sahnelemek için önceki gün Aydın'a gitti. Özinal, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kültür merkezindeki kulisin durumunu görünce şok yaşadı.

ODADA PERDE YOKTU

Pislik içinde olan tuvaleti, perdeleri olmayan giyinme odalarını kaydeden oyuncu, bu görüntüleri CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da etiketleyerek paylaştı.

PARA VERİP KİRALIYORUZ

Karşılaştıkları manzaraya çok sinirlenen Şebnem Özinal, "İsmi Aydın olan bir ilimizde oyuncu için değer görülen kulise bakın. Para verip bu sahneleri kiralıyoruz. Kuliste giyineceğimiz yerde perde yok. Kendi imkanlarımızla camları kapattık. Isıtma yok, donuyoruz. Tuvaletin, lavabonun hali ortada. Gerçekten yazık, oyunculara ve sanata verilen değer bu mu?" dedi.

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