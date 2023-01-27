Şebnem Özinal CHP’li Ay Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne isyan etti: “Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?”
‘Seninle Evlenir miyim?’ oyunu için Aydın’a giden Şebnem Özinal büyük şok yaşadı. Kuliste tuvalet ve lavabonun pislik içinde olduğunu gören ve odanın ısıtılmadığını belirten Özinal isyan etti. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da etiketleyerek paylaşan oyuncu, “Gerçekten yazık, oyunculara ve sanata verilen değer bu mu?" dedi.
Usta oyuncu Şebnem Özinal, rol aldığı 'Seninle Evlenir Miyim?' adlı oyunu sahnelemek için gittiği Aydın'da büyük şok yaşadı. Kulisin soğuk, tuvalet ve lavabonun pislik içinde olduğunu gören Şebnem Özinal isyan etti. İşte tüm detaylar...
Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi, 'Seninle Evlenir Miyim?' adlı tiyatro oyununu sahnelemek için önceki gün Aydın'a gitti. Özinal, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kültür merkezindeki kulisin durumunu görünce şok yaşadı.
ODADA PERDE YOKTU
Pislik içinde olan tuvaleti, perdeleri olmayan giyinme odalarını kaydeden oyuncu, bu görüntüleri CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da etiketleyerek paylaştı.
PARA VERİP KİRALIYORUZ
Karşılaştıkları manzaraya çok sinirlenen Şebnem Özinal, "İsmi Aydın olan bir ilimizde oyuncu için değer görülen kulise bakın. Para verip bu sahneleri kiralıyoruz. Kuliste giyineceğimiz yerde perde yok. Kendi imkanlarımızla camları kapattık. Isıtma yok, donuyoruz. Tuvaletin, lavabonun hali ortada. Gerçekten yazık, oyunculara ve sanata verilen değer bu mu?" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Regaip Kandili'nde adetliyken hangi dualar okunur? Regaip Kandili'nde regl iken yapılacak ibadetler neler?
- Al Sancak dizisi nerede, hangi ilçede çekiliyor? TRT1 Al Sancak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
- Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücrete YENİ ZAM olacak mı? Asgari ücret son dakika haberleri!
- TOKİ’den EV ALMAK isteyenlere YOL AÇILDI! Yeni ilanlara BÜYÜK RAĞBET var! Net- brüt 65-40 m2 2+1, 3+1 daire! 318 bin TL'lik evler, 1.594 TL'ye...
- Al Sancak dizisi 2.BÖLÜM İZLE! TRT 1 Al Sancak yeni bölüm FULL izle! Al Sancak SON BÖLÜM...
- Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? Konya Şivlilik geleneği kutlama etkinlikleri neler?
- 25 Ocak reyting sonuçları AÇIKLANDI! Dün reytinglerde hangi program birinci oldu? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Survivor...
- Regaib Kandili kaç rekat namaz kılınır? Regaib Kandil namazı ne zaman, saat kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri...
- REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar, tutulacak oruçlar...
- Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Regaip Kandili tesbihleri ve faziletleri...
- Gelinim Mutfakta final mi, bitiyor mu? Gelinim Mutfakta ara final ne zaman? BÜYÜK ÖDÜL ne olacak?
- Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...