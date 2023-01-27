"Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı? Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Wednesday 2. Sezon bölümleri için nefesler tutuldu. Dizinin ilk sezonu sonrası konuya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı? Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak, olacak mı?