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Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı? Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak, olacak mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı? Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak, olacak mı?

"Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Jenna Ortega, Luis Guzman, Catherine Zeta Jones gibi isimleri barındıran yapım Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma, doğaüstü, korku komedisi internet dizisi olarak Netflix platformundan yayınlanıyor. Peki, Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı? Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak, olacak mı?

"Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı? Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Wednesday 2. Sezon bölümleri için nefesler tutuldu. Dizinin ilk sezonu sonrası konuya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı? Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak, olacak mı?

WEDNESDAY İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Diziyi bir solukta bitiren hayranlar, ikinci sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Gelen son dakika haberine göre; dizi 2. sezon için onay aldı. Kısa zamanda yayın tarihinin de netleşeceği öngörülüyor.

WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

WEDNESDAY 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Henüz dizinin 2. sezonun da işlenecek olan konuya dair detaylar bilinmiyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

WEDNESDAY DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler Eylül 2021 ile Mart 2022 arasında Romanya'da gerçekleştirildi.

WEDNESDAY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Jenna Ortega - Wednesday Addams

Gwendoline Christie - Larissa Weems

Riki Lindhome - Dr. Valerie Kinbott

Jamie McShane - Donovan Galpin

Hunter DoohanTyler - Galpin rolünde

Percy Hynes White - Xavier Thorpe

Emma Myers - Enid Sinclair

Joy Sunday - Bianca Barclay

Georgie Farmer - Ajax Petropolis

Naomi J. Ogawa - Yoko Tanaka

Christina Ricci - Marilyn Thornhill

Moosa Mostafa - Eugene Otinger

Diğer Oyuncular: Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) ve Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Iman Marson (Lucas Walker), Lucius Hoyos (Genç Gomez)

Konuk Oyuncular: Victor Teodor Dorobantu (Thing), Calum Ross (Rowan Laslow), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Deputy Rita Santiago

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