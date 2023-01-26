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Survivor bu akşam var mı, yok mu? 26 Ocak Survivor 2023 bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Survivor bu akşam var mı, yok mu? 26 Ocak Survivor 2023 bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı...

"Survivor bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'ın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? 26 Ocak Survivor 2023 bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı...

"Survivor bu akşam var mı, yok mu? 26 Ocak Survivor 2023 bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Elemenin ardından adaya gelecek olan yeni yarışmacılar merak konusu oldu. Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada beş yedek yarışmacının dahil olacağını duyurdu. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? 26 Ocak Survivor 2023 bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı...

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor yeni bölüm 26 Ocak 2023 Perşembe akşamı 23:00'da ekranlarda olacak. Survivor yayın saati olan 20:00'da Tuzak dizisi yeni bölüm yayınlanacak.

Öte yandan Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada beş yedek yarışmacının dahil olacağını duyurdu. Ilıcalı, " 5 yarışmacıyı alma hakkımız var. 5 yarışmacı daha gelecek.

Bu arkadaşlarımız yarın akşam Tv8 ekranlarında 23.30'da ada konseyine çıkacak. Seyircilerimiz kısa bir özet izleyecek ve ada konseyi yapacağız. Çok iyi bir grup. Buradan beş yarışmacı dahil olacak ve takımlar son kadrolarıyla yollarına devam edecek. " dedi.

TV8 YAYIN AKIŞI 26 OCAK 2023

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor 2023

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Tuzak

23:30 Survivor 2023

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Doya Doya Moda

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