Survivor bu akşam var mı, yok mu? 26 Ocak Survivor 2023 bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı...
"Survivor bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'ın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? 26 Ocak Survivor 2023 bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı...
"Survivor bu akşam var mı, yok mu? 26 Ocak Survivor 2023 bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Elemenin ardından adaya gelecek olan yeni yarışmacılar merak konusu oldu. Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada beş yedek yarışmacının dahil olacağını duyurdu. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? 26 Ocak Survivor 2023 bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı...
SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?
Survivor yeni bölüm 26 Ocak 2023 Perşembe akşamı 23:00'da ekranlarda olacak. Survivor yayın saati olan 20:00'da Tuzak dizisi yeni bölüm yayınlanacak.
Öte yandan Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada beş yedek yarışmacının dahil olacağını duyurdu. Ilıcalı, " 5 yarışmacıyı alma hakkımız var. 5 yarışmacı daha gelecek.
Bu arkadaşlarımız yarın akşam Tv8 ekranlarında 23.30'da ada konseyine çıkacak. Seyircilerimiz kısa bir özet izleyecek ve ada konseyi yapacağız. Çok iyi bir grup. Buradan beş yarışmacı dahil olacak ve takımlar son kadrolarıyla yollarına devam edecek. " dedi.
TV8 YAYIN AKIŞI 26 OCAK 2023
06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor 2023
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Tuzak
23:30 Survivor 2023
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Doya Doya Moda
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