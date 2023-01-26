"Survivor bu akşam var mı, yok mu? 26 Ocak Survivor 2023 bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Elemenin ardından adaya gelecek olan yeni yarışmacılar merak konusu oldu. Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada beş yedek yarışmacının dahil olacağını duyurdu. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? 26 Ocak Survivor 2023 bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı...