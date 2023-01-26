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Kurtlar Vadisi'nin Bedir'inden acı haber! Levent Güner kalbine yenik düştü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Kurtlar Vadisi’nin Bedir’inden acı haber! Levent Güner kalbine yenik düştü

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Bedir karakteri ile hafızalara kazınan Levent Güner’den acı haber geldi. Oyuncu geçirdiği kalp krizi nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönem Türk televizyon dizileri arasında fırtına gibi esen hala da konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi, karakterleriyle hafızalara kazındı. Pala'nın adamı Bedir'i canlandıran Levent Güner de bu isimlerden biriydi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Güner Devlet Tiyatrosu oyuncusuydu.

Güner'in diğer mesleği ise şarkıcılıktı. 58 yaşındaki oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

ASLAN AKBEY'İ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Kurtlar Vadisi dizisinde 2 sezon yer alan Levent Güner, Pala'nın adamı Bedir'i canlandırmıştır. Dizide Pala ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Hüsrev Ağa'nın yanına yerleşmişti. Pala'nın emriyle bizzat Aslan Akbey'i üç el ateş ederek öldürmüştü.

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