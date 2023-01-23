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Survivor yoksulluk adası nedir, ne anlama geliyor? Survivor yoksulluk adasında kaç gün kalınacak, nasıl olacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023
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Survivor yoksulluk adası nedir, ne anlama geliyor? Survivor yoksulluk adasında kaç gün kalınacak, nasıl olacak?

"Survivor yoksulluk adası nedir, ne anlama geliyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2023'de yoksulluk adası ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Survivor yoksulluk adası nedir, ne anlama geliyor? Survivor yoksulluk adasında kaç gün kalınacak, nasıl olacak?

"Survivor yoksulluk adası nedir, ne anlama geliyor? Survivor yoksulluk adasında kaç gün kalınacak, nasıl olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her sene yeni format eklenen Surivor yarışmasına geçen sene ve bu sene yoksulluk adası formatı getirilmişti. Peki, Survivor yoksulluk adası nedir, ne anlama geliyor? Survivor yoksulluk adasında kaç gün kalınacak, nasıl olacak?

SURVİVOR YOKLUK ADASI NEDİR?

Survivor Yokluk Adası ilk olarak geçtiğimiz sezon yarışmacılara uygulanıyordu. Eleme potasına giren yarışmacılar yokluk adasına giderek burada tek başına vakit geçiriyordu.

Survivor ekibinden veya yarışmacılarından Yokluk Adası'nda kimse olmazken güvenlik amaçlı kameralar bulunuyordu. Gün içerisinde yarışmacılarla sınırlı iletişime geçilirken sağlık durumları kontrol ediliyor.

SURVİVOR YOKLUK ADASI ŞARTLARI

Geçtiğimiz sezon Ilıcalı, Yokluk Adası'nı şu şekilde tanımlamıştı ''Bu haftadan itibaren aday olan isimler bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası.

Bu seferki adada yarışmacı 24 saat kalacak, tek başına kalacak, başka kimse olmayacak. Teknik ekipten hiç kimse yok. Eviniz olmayacak, battaniye olacak. Bir battaniye, siz, küçük bir tahta parçası...

Güvenlik kamerası olacak. Kimseyle iletişim, röportaj yok. Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa, yarışmacılar 24. saatte takıma kavuşacaklar.

Bir avuç pirinç limitsiz su olacak. Günün belli zamanında belli işaretle konuşma yapılacak. Sağlık sorunu olmadığı sürece hiçbir şekilde insan göremeyeceksiniz. Gece de yalnız başınıza, evsiz bir ortamda yaşayacaksınız. Son döneme doğru uygulama bitecek.''

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