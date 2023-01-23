"Survivor yoksulluk adası nedir, ne anlama geliyor? Survivor yoksulluk adasında kaç gün kalınacak, nasıl olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her sene yeni format eklenen Surivor yarışmasına geçen sene ve bu sene yoksulluk adası formatı getirilmişti. Peki, Survivor yoksulluk adası nedir, ne anlama geliyor? Survivor yoksulluk adasında kaç gün kalınacak, nasıl olacak?