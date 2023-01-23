Kısmetse Olur Furkan neden diskalifiye oldu? Kısmetse Olur Furkan Ağca yarışmadan neden elendi?

KISMETSE OLUR FURKAN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Kısmetse Olur'un yayınlanan son bölümünde damatlarda evinde yer almayan Furkan Ağca merak konusu oldu. Yarışmacının diskalifiye edildiği program sunucusu Öykü Serter tarafından doğrulandı. Serter diskalifiye haberini; "Çok önem arz eden bazı bilgilerini bizlerden gizlediğini yeni öğreniyoruz. Bu bir diskalifiye sebebidir. Onunla vedalaşıyoruz. sözleriyle duyurdu.