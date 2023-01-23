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Kısmetse Olur Furkan neden diskalifiye oldu? Kısmetse Olur Furkan Ağca yarışmadan neden elendi?

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Giriş Tarihi: 23.01.2023
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Kısmetse Olur Furkan neden diskalifiye oldu? Kısmetse Olur Furkan Ağca yarışmadan neden elendi?

Kısmetse Olur:Aşkın Gücü programı yayınlandığı ilk günden itiberen izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Haftanın 6 günü yayınlanan program, damat ve gelin adaylarıyla sosyal medyada da adından söz ettiyor. Eski yarışmacılardan olan Furkan'ın neden elendiği ise merak konusu olmaya başladı. Peki, "Kısmetse Olur Furkan neden diskalifiye oldu?" İşte, Kısmetse Olur Furkan Ağca'nın elenme nedeni...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı elenen yarışmacılayla gündem olmaya başladı. Geçtiğimiz günler elenen Furkan Ağca'nın elenme nedeni, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kısmetse Olur'un sunucusu Öykü Serter, yarışmacı Furkan'ın diskalifiye olduğunu açıklamıştı. Konu hakkında henüz bir bilgiye sahip olmayanlar, "Kısmetse Olur Furkan Ağca yarışmadan neden elendi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.İşte, haberin detayları...

KISMETSE OLUR FURKAN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Kısmetse Olur'un yayınlanan son bölümünde damatlarda evinde yer almayan Furkan Ağca merak konusu oldu. Yarışmacının diskalifiye edildiği program sunucusu Öykü Serter tarafından doğrulandı. Serter diskalifiye haberini; "Çok önem arz eden bazı bilgilerini bizlerden gizlediğini yeni öğreniyoruz. Bu bir diskalifiye sebebidir. Onunla vedalaşıyoruz. sözleriyle duyurdu.

KISMETSE OLUR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Öykü Serter'in sunumuyla yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın 6 günü saat 18.30'da 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' adlı YouTube kanalında yayınlanıyor.

KISMETSE OLUR FURKAN KİMDİR?

Kısmetse Olur Furkan, 21 yaşında ve sosyal medya fenomeni. Kısmetse Olur Furkan modellik ve e-ticaret ile uğraşıyor. Karslı olan Kısmetse Olur Furkan, Boğa burcu.

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