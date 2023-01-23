Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında? Ömür Akkor Masterchef'e mi katılacak?
"Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında geçtiğimiz gün final yapan yarışma programı Masterchef'te jüri koltuğunda değişiklik olacağı iddia edildi. Diğer yandan programda yer alan şef Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmadan ayrılacağı iddia edildi. Peki, Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında? Ömür Akkor Masterchef'e mi katılacak?
"Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında? Ömür Akkor Masterchef'e mi katılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde final yapan MasterChef'te yeni sezon için şef değişikliği yapılacağı iddia edildi. Peki, Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında? Ömür Akkor Masterchef'e mi katılacak?
ÖMÜR AKKOR KİMDİR?
Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis'te doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 5 yıl Bursa'nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı.
105 yıldır devam eden ve Türkiye'nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük'te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulundu ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirdi. Son 25 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezdi ve "Türk mutfağı için 250.000 km" projesini tamamladı.
Hazırladığı "Bursa Mutfağı" kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı oldu. Kitapta ilk kez yayınlanarak dünya mutfak literatürüne giren 140 tarif yer alıyor. Ömür Akkor'un 28 yayınlanmış kitabı bulunuyor.
27 yıllık seyahatlerinin ardından ilk kez Türkiye'nin Gastronomi Atlası kitabını Ketebe Yayınları'ndan sevenleriyle buluşturdu. Devamında Balıkesir Gastronomi Atlası ile de ilk kez bir il özelinde kendi çizimleriyle lezzet noktalarını seyahatseverlere ulaştırdı.
ÖMÜR AKKOR MASTERCHEF'E Mİ KATILACAK?
Masterchef jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya'nın programdan ayrılacağı ve yerine Ömür Akkor'un geleceği iddia edildi. Konu hakkında henüz açıklama gelmedi.
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- Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında? Ömür Akkor Masterchef'e mi katılacak?
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