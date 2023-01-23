Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında? Ömür Akkor Masterchef’e mi katılacak?

105 yıldır devam eden ve Türkiye'nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük'te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulundu ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirdi. Son 25 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezdi ve "Türk mutfağı için 250.000 km" projesini tamamladı.