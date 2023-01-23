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Genç oyuncu Berat Efe Parlar’ı yıkan ölüm: "Canım annemi kaybettik"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.01.2023
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Genç oyuncu Berat Efe Parlar’ı yıkan ölüm: Canım annemi kaybettik

İftarlık Gazoz filmindeki performansıyla yıldızı parlayan ve rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran genç oyuncunun dostları destek oldu. Berat Efe Parlar'ın paylaşımına sanat camiasından da yorum yağdı.

Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin vefatıyla yıkıldı.

Sosyal medya hesabından annesinin vefat ettiğini duyuran Parlar, "Canım annemi kaybettik! Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir." ifadelerini kullandı.

Dilek Parlar uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

İftarlık Gazoz filminde canlandırdığı 'Adem' rolü ile dikkatleri üzerine çeken Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını Film setinde öğrendiğini söylemişti:

"İftarlık Gazoz filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanına İstanbul'a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla birlikte kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım... Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok."

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