Genç oyuncu Berat Efe Parlar’ı yıkan ölüm: "Canım annemi kaybettik"
İftarlık Gazoz filmindeki performansıyla yıldızı parlayan ve rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran genç oyuncunun dostları destek oldu. Berat Efe Parlar'ın paylaşımına sanat camiasından da yorum yağdı.
Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin vefatıyla yıkıldı.
Sosyal medya hesabından annesinin vefat ettiğini duyuran Parlar, "Canım annemi kaybettik! Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir." ifadelerini kullandı.
Dilek Parlar uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
İftarlık Gazoz filminde canlandırdığı 'Adem' rolü ile dikkatleri üzerine çeken Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını Film setinde öğrendiğini söylemişti:
"İftarlık Gazoz filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanına İstanbul'a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla birlikte kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım... Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Recep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | İlk gün hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı? Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir?
- Toplu para yatıran AVANTAJLI olacak! Devlet katkısında ÜST LİMİT değişti! 2023 BES'te devlet katkısı tutarı ne kadar oldu?
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı, çıktı mı?
- Bugün KANDİL mi? 23 Ocak Pazartesi ne kandili? Receb ayı hangi gün başlıyor? 2023 Üç aylar ve kandil tarihleri
- Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Survivor Berdan Mardini nerede? Survivor Berdan Mardini neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu?
- TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir?
- ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020'de hangi meslekteki iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?
- Barış Manço, sözü ve müziği kendisine ait şarkılarda hangi atasözünü kullanmamıştır?
- YKS sınavı başvuru tarihleri 2023! YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?