Berdan Mardini Survivor’dan ayrıldı mı, neden yok? Berdan Mardini Survivor 2023’ten neden ayrıldı?

Bu dönem işten sonra da ailesinden gizli olarak sahne hayatına başladı. Teklifler gelmeye başlamıştı. Durumu bir süre sonra ailesiyle paylaştı ve profesonel müzik kariyerine adım atma kararı aldı. Bakırköy'de bir mekandan gelen teklif doğrultusunda orada çalışmaya başladı. Profesyonel bir müzik hayatı için nota ve solfej dersleri alarak kendisini geliştirmeye başladı. Bir iki yıl Bakırköy'de sahne aldıktan sonra Etiler'de haftanın bir günü türkü gecesi yapması istenmişti. Pazar günleri orada çıkmaya başladı. Bir dönem sonra şu sıralar da sahne aldığı yer olan Taksim'de çıkmaya başladı. Sahne yıllarına adım attıktan sonra kendisinden iki yaş büyük olan ağabeyide gitar çalmaya başlayarak Berdan'a sahnede eşlik etmeye başladı. Profesyonel çalışması 2000 yılının kasım ayında piyasaya çıktı. 2000 yılından 2002 yılına kadar bu anlamda mücadele verdi ve sonunda istediği albümü yaptı.

