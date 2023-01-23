Berdan Mardini Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Berdan Mardini Survivor 2023'ten neden ayrıldı?
"Berdan Mardini Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2023'de beklenmedik ayrılıklar yaşanıyor. Survivor 2023 yarışmasında ünlüler takımıdan yarışan Berdan Mardini hakkında Acun Ilıcalı şaşırtan açıklamayı yaptı. Peki, Berdan Mardini Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Berdan Mardini Survivor 2023'ten neden ayrıldı?
"Berdan Mardini Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Berdan Mardini Survivor 2023'ten neden ayrıldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini, Survivor 2023 son bölümde sağlık sorunu yaşamıştı. Peki, Berdan Mardini Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Berdan Mardini Survivor 2023'ten neden ayrıldı?
BERDAN MARDİNİ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Son ödül oyununda tansiyonu düşen Berdan Mardini hakkında yeni gelişmeyi Ilıcalı açıkladı.
''Sevgili Berdan Mardini, bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyecek. Kendisi bu şartları bu kadar zor beklemediğini, daha fazla devam etme şansı olmadığını bize iletti. Yarın, yanınıza gelecek ve vedalaşacak.'' dedi.
Berdan Mardini, 5 Kasım 1978'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlkokul ikinci sınıfa kadar Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde okudu. Daha sonra babasının tayini çıkınca, ailesiyle birlikte Isparta'nın Gelendost ilçesine taşındı. Okulda oynadığı piyes, tiyatro gibi sanat alanlarında sesinin güzelliği fark edildi. İlkokul 5.sınıfta düzenlenen ilçeler arası şiir yarışmasında üçüncü oldu. Ardından ortaokul yıllarında okulun düzenlediği bir çok sosyal ve kültürel faaliyetlerde görev aldı. Ortaokulda üç, lisede iki sene tiyatro oynadı. Yine okulun düzenlemiş olduğu ses yarışmasında birinci oldu. Kendi kendinse bağlama çalmayı öğrendi. Ailesi ile İstanbul'da Avcılar'a yerleşti. Avcılar Süleyman Nazif Lisesi'nde eğitimine Lise üçüncü sınıftan devam etti. Üniversiteyi kazanamayınca iş hayatına atıldı. Babasının açmış olduğu tekstil firmasında çalışmaya başladı. Gittiği mekanda bir iki türkü okuyunca çok beğenildi ve geceleri sahneye çıkması istendi.
Bu dönem işten sonra da ailesinden gizli olarak sahne hayatına başladı. Teklifler gelmeye başlamıştı. Durumu bir süre sonra ailesiyle paylaştı ve profesonel müzik kariyerine adım atma kararı aldı. Bakırköy'de bir mekandan gelen teklif doğrultusunda orada çalışmaya başladı. Profesyonel bir müzik hayatı için nota ve solfej dersleri alarak kendisini geliştirmeye başladı. Bir iki yıl Bakırköy'de sahne aldıktan sonra Etiler'de haftanın bir günü türkü gecesi yapması istenmişti. Pazar günleri orada çıkmaya başladı. Bir dönem sonra şu sıralar da sahne aldığı yer olan Taksim'de çıkmaya başladı. Sahne yıllarına adım attıktan sonra kendisinden iki yaş büyük olan ağabeyide gitar çalmaya başlayarak Berdan'a sahnede eşlik etmeye başladı. Profesyonel çalışması 2000 yılının kasım ayında piyasaya çıktı. 2000 yılından 2002 yılına kadar bu anlamda mücadele verdi ve sonunda istediği albümü yaptı.
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- Berdan Mardini Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Berdan Mardini Survivor 2023'ten neden ayrıldı?
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